Fokača s papriko in rožmarinom

Sestavine

rdeča paprika

vejica rožmarina

pest naribanega parmezana

4 žlice olivnega olja

Testo

½ kg moke

½ kocke svežega kvasa

300 ml mlačne vode

žlička sladkorja

žlička soli

4 žlice olivnega olja

Priprava:

korak:

Kvas zmešamo z vodo, sladkorjem in žlico moke ter ta kvasec pustimo na toplem 10 minut, da vzhaja. Medtem v skledo stresemo moko, posolimo in na sredini naredimo jamico, kamor vlijemo kvasec in olivno olje. S prsti ali kuhalnico premešamo v grobo testo, nato ga zvrnemo na pomokano površino in gnetemo, da postane gladko in se ne oprijema rok. Testo položimo v rahlo pomokano skledo, pokrijemo s prtičem in pustimo na toplem 40 minut.

korak:

Medtem na koščke narežemo papriko in z rožmarinove vejice osmukamo listke, ki jih sesekljamo. V posodico vlijemo olivno olje.

korak:

Vzhajano testo razvaljamo v velik oval in ga prestavimo na peki papir v nizek pekač. Testo premažemo z mešanico olivnega olja in parmezana, nato vanj vtisnemo koščke paprike in še potrosimo z rožmarinom. Fokačo pečemo v pečici na 200oC približno 20 minut.

Ta izjemno okusen kruh lahko obogatimo tudi z drugimi dodatki, kot so npr. olive, češnjev paradižnik, timijan …