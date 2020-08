Potrebujemo:

2 jajci

100g sladkorja

125 g moke

polovico pecilnega praška

ščepec soli

noževo konico cimeta

50 ml mleka

25 ml olja

400 g svežih figovih polovičk

Stepemo jajca s sladkorjem, moko, pecilnim praškom, soljo in cimetom. Nato vmešamo še mleko in olje, da postane gladko, svetleče testo. Testo vlijemo v namaščen pekač, poravnamo in naložimo figove polovičke s prerezano stranjo navzgor. Narahlo potlačimo. Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinjah približno pol ure. Pečen figov kolač posujemo s sladkorjem v prahu.