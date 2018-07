Fige so zelo zdrav prigrizek med obroki

Ena sama figa nam prežene občutek lakote za eno uro. Pomagajo pri utrujenosti, šibkosti, nesposobnosti za delo, izboljšujejo koncentracijo in razpoloženje, odpravljajo živčnost in blažijo menstrualne težave.

Fige spadajo med najstarejše zdravilne sadeže. Vsebujejo uravnoteženo kombinacijo vitaminov, mineralnih snovi in aminokislin.

Sadje je najbolj priporočljivo uživati sveže, saj pri kakršni koli predelavi (sušenje, zamrzovanje, kuhanje) izgubimo nekaj vitaminov. Ker pa si želimo popestriti jedilnik in uživati fige tudi zunaj sezone, se prepustimo domišljiji in pokusimo številne specialitete. Lahko pripravimo džeme, marmelade, cele plodove konzerviramo (kompoti) ali zamrznemo.

Plodovi zorijo postopoma in jih obiramo vsaka dva do tri dni. Le zreli dosežejo odlično notranjo kakovost, so aromatični in okusni. Zrela figa je mehka, rahlo ovenela in značilne barve glede na sorto. Če se na ustih sadeža naredi medena kapljica, je to znak dobre zrelosti in kakovosti, če pri peclju izteka mleček, pa še ni dovolj zrel. Figo najprej razpolovimo. Že po sveži barvi in strukturi mesa lahko sklepamo, da je zrela in ni kisla.