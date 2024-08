Fige so okusen nadomestek sladkarijam.

Fige so ene izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz področja pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno mediteranskem področju. Pogosto so uporabljene v tradicionalni medicini, kjer se uporabljajo pripravki iz plodov, listov ali drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni plodovi, ki so sladkega okusa zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti kislin. V Sloveniji najbolje uspevajo v Istri in Goriških Brdih, najdemo pa jih lahko tudi kje drugje. Fige zorijo konec poletja in v začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica mlečne barve figa še ni dovolj zrela.

Fige vsebujejo sladkorje, prehranske vlaknine, minerale in polifenole. Zaradi visoke vsebnosti sladkorjev, predvsem glukoze in fruktoze, in nizke vsebnosti organskih kislin so sladkega okusa. V tradicionalni medicini se uporabljajo za lajšanje zaprtosti in pomoč pri zdravljenju mnogih drugih stanj. Sveži sadeži so sladkega okusa in primerni za takojšne uživanje, shranjevanje svežih sadežev za dlje časa pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. Način uživanje fig je odvisen od vrste fige in želje posameznika. Iz fig lahko pripravimo džeme, marmelade in tako podaljšamo čas primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so primerni tudi za pečenje in kuhanje.