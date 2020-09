Fige so odlična hrana za možgane

Fige sodijo med ene izmed najstarejših kulturnih rastlin. Stare so vsaj toliko kot jabolka. So polne energije in hitro nasitijo. Vsebujejo fruktozo in glukozo, zato hitro nasitijo možgane. Poleg tega se lahko pohvalijo s pestro paleto mineralov, med katerimi naj omenimo kalcij, magnezij, kalij, fosfor in železo. V figah so še številni vitamini skupine B (vitamin B1, B2, B5 in B9), vitamin A in drugi.

Fige so zelo občutljiv sadež, ki se hitro pokvari, zato jih moramo shranjevati v hladilniku. Če so že zrele, jih pojejte čim prej. Nezrele pa lahko pustite na kuhinjskem pultu, da dozorijo. Znak, da so fige zrele, je medena kapljica, ki se naredi na dnu fige.

Vsebujejo veliko vode in naravnih sladkorjev ter so zelo koristne pri tem, da preprečujejo takšna in drugačna virusna obolenja. Ker so bogate z omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami, varujejo srce in ožilje. Seveda ne smemo pozabiti tudi na kalij, ki uravnava krvni tlak. Pripravite si figov kompot, saj deluje kot rahlo odvajalno sredstvo. Poleg tega fige pomagajo tudi pri celjenju želodčnih razjed ter blažijo krče v želodcu. Fige vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, zato zagotavljajo dobro in urejeno prebavo. Vsebujejo triptofan, ki pomaga do boljšega spanja. So tudi v pomoč pri zdravljenju depresije. Fige zelo hitro povišajo raven sladkorja v krvi in so odlična hrana za možgane in živčevje.

