Festival Pranger – Literarni kritiki spet v Rogaški Slatini

Že osmič se je Festival Pranger končal s podelitvijo priznanja mlademu kritiku ali kritičarki, tudi tokrat v Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc je priznanje za obetavno mlado literarno kritičarko izročil Veroniki Šoster.

Že 17. Festival Pranger so izvedli navkljub novim razmeram, ki so prinesle karantenska in medcelinska povezovanja v razprave in pesniška branja po spletu. Med drugim se je med festivalom izvedelo, da se častno gostovanje Slovenije v Frankfurtu prestavi za eno leto, torej bo leta 2023. To se je zgodilo prav na dan pred prevodno debato ‘Kdo naj gre v Frankfurt in kako’. Že naslednji dan se je zgodil protikoronski ukrep o združevanju skupin do 10 ljudi oziroma do 50 pod posebnimi pogoji, a so v skladu z vsemi določili le uspeli Pranger 2020 izpeljati … v živo. »Navdihujoče debate tako uradnega kot neuradnega druženja pesnikov, kritikov in prevajalcev so pustile za seboj – dandanes še toliko bolj – pomemben premislek o dostojanstvu in recepciji umetnosti in tudi zato nam veliko pomeni pozornost novinarskih ‘peres’, ki ste jo namenili Prangerju, saj tako festivalu kot ustvarjalcem na področju poezije omogočate, da se njihov premislek tudi ‘sliši’,« pravi vodja festivala Urška P. Černe.

Stritarjevo nagrado, s katero želi Društvo slovenskih pisateljev opozoriti na mlada, obetavna kritiška peresa, je letos prejela Veronika Šoster (1992), literarna komparativistka in bohemistka, ki se pisanju kritike posveča od leta 2014, pravkar pa se loteva tudi doktorata na temo podob telesa v slovaški poeziji. Kot pravi, je nagrade vesela, a je tudi presenečena, da jo je – mladim letom navkljub – že dobila: »Nisem je pričakovala, kot kritičarka sem najbolj kritična prav sama do sebe.« »K natančnim kritiškim reakcijam, premislekom in interpretacijam pristopa spontano in sproščeno, a prizadevno; njeno pisanje praviloma temelji na oprijemljivih pristopih, pretočnih stališčih in obširni ravni zanimanja,« je v obrazložitvi zapisala žirija v sestavi Martina Potisk, Diana Pungeršič in Zoran Pevec. »Literarno kritiko razumem kot most med literarnim delom in bralci, zato si že od vsega začetka prizadevam za kritiko, ki naj bo jasna, razumljiva in dostopna, za kritiko, ki se ne skriva v slonokoščenem stolpu, ampak išče pristen stik z bralci in bralkami,« je ob prejemu priznanja dejala dobitnica Veronika Šoster. (J. S.)