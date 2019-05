Festival pod Pohorjem uspešen tudi letos

Sinoči so v Oplotnici uspešno izpeljali tretji festival narodno-zabavne glasbe Festival pod Pohorjem. Gre za tekmovalni festival, kjer se sodelujoči predstavijo z lastno skladbo in skladno po izboru komisije. Sodelovalo je osem ansamblov, prvo nagrado strokovne komisije pa je prejel ansambel Gregorja Kobala. Novosti letos sta bili, da so dogajanje prestavili na ploščad pred vhod v oplotniško graščino in festival posneli za nacionalno televizijo.

O festivalu preberite tudi v četrtkovih NOVICAH.