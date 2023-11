Festival Drugajanje letos prvič gostoval tudi v Celju

Gledališki festival Drugajanje, ki se novembra in januarja odvija v petih slovenskih mestih, je letos prvič prišel tudi v Celje. Gre za festival, ki poskuša približati sodobne uprizoritvene umetnosti mladim. V Celju so minuli teden v sklopu festivala bile na ogled predstave 410 kilometrov, Krog in Roza. V sklopu predstave 410 kilometrov so otvorili tudi nov prostor na Glavnem trgu 8, kjer bodo po novem priložnostno lahko potekale tudi uprizoritve predstav.

Mlade je navdušil torkov gledališki esej Krog, ki ga je Neja Tomšič v sodelovanju z Niko Grabar in Milošem Koscem uprizorila v Narodnem domu Celje. Dopoldanske predstave so bile namenjene šolam, udeležili so se jih gimnazijci z Gimnazije Lava in Prve gimnazije Celje, večerna predstava pa je bila namenjena vsem radovednim. Skulpture je za predstavo izdelal Martin Bricelj Baraga.

1 od 4

In kaj to sploh je gledališki esej? Gre za eno izmed oblik sodobne uprizoritve, ki jo je eden izmed gledalcev denimo primerjal s podkastom. Nuša Komplet Peperko iz Hiše kulture, ki je prevzela organizacijo dogodka v Celju, pojasnjuje, da je gledališki esej Krog zares posebna oblika uprizoritve: »Ta gledališki esej je zgodba o parkih oz. natančneje o enem parku v Romuniji. Vizualna umetnica in pripovedovalka Neja Tomšič zgodbo teh parkov potem prelije v vprašanja minevanja, spreminjanja okolij, v katerih bivamo skozi čas.« »Predstava« se v celoti dogaja na tleh, iz sedenja na tleh ni bila izključena niti publika. Obiskovalcev bi sicer lahko bilo več, pravi Komplet Perko. (A. S.)

Več in podrobneje v današnjem Celjanu.