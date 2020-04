Festival Celjski grad odpovedali

Festivala Celjski grad, ki je bil načrtovan za letošnje poletje, ne bo. Organizatorji so se za ta korak odločili zaradi ukrepov v državi za zajezitev širjenja koronavirusa ter negotovih prihodnjih mesecev.

Tretji Festival Celjski grad, ki ga skupaj organizirajo javni zavod Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Hiša kulture Celje ter Mestna občina Celje, bi med 13. junijem in 10. julijem moral gostiti velike glasbene in glasbeno-gledališke produkcije.

Prvi festival organizirali pred dvema letoma

»Vse od sprejetja vladnih ukrepov smo vsakodnevno spremljali položaj, a ker ne vemo, kdaj se bodo ukrepi sprostili in v kakšni obliki se bomo lahko udeleževali tovrstnih dogodkov, se nam odločitev o odpovedi festivala zdi najbolj primerna. Vsi si želimo, da bi bila možnost izvedbe festivala v kasnejšem terminu,« so pojasnili organizatorji.

Festival so sicer prvič predstavili leta 2018 in ga postavili ob bok slovenskih mest, ki organizirajo poletne festivale. Prireditelji so za prizorišče izbrali edinstveni celjski Stari grad, ki velja za enega najlepših poletnih prizorišč pri nas. Že prva izvedba festivala je bila odmevna in zelo dobro obiskana, zato vprašanj o nadaljnjih izvedbah ni bilo.

Festival, ki je nastal s ciljem povečanja prepoznavnosti celjskega Starega gradu, najbolj spektakularnega in najlepšega odprtega prizorišča v Sloveniji, je na svojem odru gostil številne uveljavljene slovenske in tuje glasbenike, ki so v posebni kulisi med obiskovalci vselej pričarali nekaj srednjeveškega vzdušja in romantike.