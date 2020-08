Feferoni se že lepo barvajo na grmičkih.

Z rednim trganjem plodov bomo spodbudili stalno nastavljanje novih plodičev. Feferoni se bodo najbolje počutili v bližini bazilike, drobnjaka, redkvice, solate, zelene, ognjiča in motovilca, slabše pa ob fižolu, bobu in krompirju.

Feferone trgamo običajno konec julija in v začetku avgusta. Zreli feferoni morajo biti gladki in svetleči. Če bomo zrele feferone pustili na rastlini še nekaj časa zatem, ko so že dozoreli, bodo tako postali še bolj pekoči ….

Pri pobiranju si pomagamo z nožem, da naredimo čisti rez. Pecelj je precej močan, da zdrži težo ploda, zato lahko s trganjem plodov ranimo večji del rastline. Pridelek pobiramo na dan za plod ali cvet, da vzpodbujamo cvetenje in tvorjenje novih plodov.

Plodove lahko uporabimo sveže ali jih posušimo, najbolje tako, da jih skupaj z rastlino obesimo v hladen in suh prostor. Feferone je najbolje porabiti sveže v njihovi rastni sezoni. Nabrani na dan za plod na hladnem počakajo vsaj teden dni. Za daljše shranjevanje se odlično obnesejo v kombinaciji z drugo poletno zelenjavo v obliki zelenjavnih omak in namazov, ki jih skuhamo in vložimo ali zamrznemo. Pogosto je tudi vlaganje feferonov v kis.