Farmacevt Benjamin Bauman: “Za mano sta zelo naporna delovna meseca”

Banjamin Bauman. Je izbral farmacevtski poklic, ki ga osrečuje. Ali si bo tudi kdo od njegovih štirih sinov nadel lekarniško haljo, pa še ne more napovedati.

Pravite, da sta za vami dva verjetno najbolj naporna meseca v vaši delovni karieri. Zakaj?

V tem času sem se neprestano ukvarjal z zagotavljanjem kakovostne zaščitne opreme, razkužil in preurejanjem lekarne, tako, da zagotavlja največjo možno zaščito tako zaposlenih kot tudi naših obiskovalcev. Ukvarjal sem se tudi s tem, kako zaščititi svoje najbližje pred morebitnim prenosom okužbe v primeru, da zbolim sam, glede na to, da sem večino dneva v stiku z ljudmi, torej s potencialno bolnimi.

Po večurnem delu v rokavicah in z masko na ustih si precej bolj utrujen, kot bi si sprva mislil. Med večernimi poročili sem razmišljal o odnosu javnosti do vloge lekarniškega farmacevta, ki ni bila niti enkrat omenjena. Zdelo se je samoumevno, da so lekarne v vsakem primeru odprte, kot da za lekarniško mizo ne stojijo ljudje, ampak roboti, ki ne potrebujejo kvalitetne zaščitne opre-me in jih lahko po potrebi zamenjamo z novimi modeli.

Kako ste doživljali ljudi, ki so med epidemijo prihajali v lekarno? Ste zaznali njihov strah, nervozo, negotovost…?

Lekarna v Poljčanah deluje ves čas po ustaljenem delovnem času, tudi ob sobotah. Ljudje so se brez težav prilagodili vstopanju posamično, razkuževanju rok in nošenju mask. S prijaznim opozarjanjem na morebitne napake pri uporabi zaščitne opreme, s spodbujanjem ter posredovanjem informacij na razumljiv in preprost način, smo strah in negotovost poskušali zmanjševati do mere, ki človeka ne ovira pri samozaščitnem ravnanju. V prvih dneh je bilo zaznati nekaj paničnih reakcij, ki smo jih uspešno nevtralizirali.

Po čem pa so ljudje najpogosteje povpraševali?

V prvih dneh po razglasitvi epidemije je bilo seveda največje povpraševanje po zaščitni opremi, kot so rokavice, maske in razkužila. S kopičenjem zdravil se pri nas nismo srečevali. Ljudje so poskrbeli za svoja običajna zdravila, nekaj zmede je povzročila le odredba o omejitvi izdaje zdravil za en mesec. Odredba je povzročila dodatne prihode v lekarne in s tem večje obremenitve farmacevtov.

Pa se zazriva leta nazaj. Kako se je v vas porajala želja po poklicu farmacevta? Ste kaj oklevali pri izbiri študija? Zakaj ste se odločili za farmacijo?

Kot otrok sem živel na Pragerskem, kamor sem se s starši priselil. Starša sta bila uslužbenca in sta v času, ko osebni prevoz še ni bil lahko dosegljiv, iskala bližino javnega prevoza, zato sta si zgradila svoj dom na Pragerskem. V tistih časih smo Pragerčani obiskovali prve štiri razrede osnovne šole v svojem kraju, nato pa jo s torbo na ramah mahnili v šolo na Spodnjo Polskavo ali Maribor. Fantje iz naše ulice smo po dolgoletni tradiciji šli v Maribor na »Cankarjevo«. Tam smo veljali za najboljše učence, zato so nas z veseljem sprejeli. Šolanje sem nadaljeval na takratni SŠPKU, zdajšnji Tretji gimnaziji, kjer sem izbral naravoslovno usmeritev. Pridobil sem nekaj veščin za delo z ljudmi, kakor tudi široko splošno znanje in po štirih letih sem se po opravljenih sprejemnih izpitih na veterini in farmaciji odločil za slednjo, ker je obetala več možnosti za zaposlitev. Študij je bil zahteven in raznolik, profesorji so znali med na videz suhoparne formule vplesti tudi etične in moralne norme.

Tudi vaša žena je farmacevtka. Se je ljubezen porodila v študijskih letih?

Z ženo sva se sicer na fakulteti poznala, vendar sva imela vsak svoj krog prijateljev.

Se doma pogosto pogovarjata o farmaciji?

Rad bi, da bi se manj, pa je to skoraj nemogoče. Izmenjujeva mnenja o prebrani literaturi, predavanjih in prenašava bazična znanja naravoslovja in tehnike na najine radovedneže. Farmacija je interdisciplinarna veda, ki se zelo hitro razvija, je zahtevna in zanimiva, saj povezuje veliko znanj, ki jih lahko uporabimo tudi na drugih področjih življenja.

Kakšni so bili prvi vtisi na delovnem mestu? So zadostili pričakovanjem mladega diplomanta?

Diplomiral sem v času, ko je bilo povpraševanju po farmacevtih zelo veliko, tako da sem službo lahko izbiral. Odločil sem se za težjo in daljšo pot; po diplomi eno leto pripravništva in opravljanje strokovnega izpita na Ministrstvu za zdravje, nato pa šele samostojno delo v lekarni v Slovenski Bistrici. Takratna direktorica magistra Lešnjak je majhen kolektiv, kljub stalnemu pomanjkanju farmacevtov vodila tako, da smo vsi imeli dovolj strokovnih in delovnih izzivov in tudi za mladega farmacevta je bilo delo dovolj pestro in zanimivo. V času njenega vodstva smo prenovili obstoječe lekarne in postavili tri nove, saj se je takrat Slovenska Bistrica zelo hitro širila in razvijala. (Intervju si v celoti preberite v Bistriških novicah)