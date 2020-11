*** oglasno sporočilo

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) v letošnjem letu poteka od 21. do 29. novembra 2020. Tematski fokus letošnjega leta so nevidni odpadki kot odpadki, ki nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov.

Ali se vedeli? Da za izdelavo pametnega telefona, ki tehta manj kot 200g, pri proizvodnji nastane neverjetnih 86 kg odpadkov?

Nevidni odpadki se nanašajo na veliko količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnim procesom proizvodov. Velikega deleža nevidnih odpadkov ni mogoče reciklirati in zato največkrat končajo na odlagališčih in sežigalnicah. Odlagališča zavzemajo prostor, prav tako lahko onesnažujejo zrak, vodo in tla, sežiganje pa lahko povzroči spuščanje nevarnih snovi v zrak.

Tako proizvajalci kot potrošniki lahko ukrepamo za zmanjšanje nevidnih odpadkov. Podaljšanje življenjske dobe izdelkov s ponovno uporabo in popravilom, nakup rabljenih izdelkov, najem in skupna uporaba izdelkov, namesto da bi bili lastniki itd.

Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane. Tako okolja ne obremenjujemo. Včasih so ljudje porabili vse, kar so proizvedli, danes pa je embalaža pomembna pri reklamiranju in prodaji izdelka.

Ali sTe vedeli? Da pri proizvodnji vrtalnika nastane 51 kilogramov odpadkov?

Kupujmo izdelke, ki jih zares potrebujemo, in ki jih lahko popolnoma, do konca uporabimo. Tako ne pomagamo le naravi, ampak varčujemo svoj denar.

Pretirano izčrpavanje naravnih virov lahko omejimo s premišljenim trajnostno naravnanim delovanjem, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnost prihodnjih rodov.

