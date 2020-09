Evropski teden mobilnosti pester tudi na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem

Evropski teden mobilnosti. Da bi nas spodbudili h gibanju in prijaznejšim oblikam mobilnosti, so tudi na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem pripravili zanimive dejavnosti za vse generacije.

Evropski teden mobilnosti nas je tudi letos spodbujal k naravi in zdravju prijaznim oblikam potovanja. Letos so bila v ospredju potovanja z manj onesnaženja in v tem duhu so teden z več prireditvami obeležili tudi v Slovenskih Konjicah, Zrečah in Vitanju.

Gremo peš: Pešbus in Peš kažipoti

V vseh treh občinah so nas spodbujali, da gremo večkrat peš. Denimo v šolo – tako so otroci v teh dneh v šolo odšli s ‘Pešbusom’. Torej peš in skupaj, v skupini s spremljevalci, morda pa s kolesom ali skirojem.

Peš lahko gremo tudi po različnih opravkih, čemur nas spodbujajo ‘Peš kažipoti’. To so (talne) označbe, ki sprehajalcem v vseh treh občinah v minutah sporočajo oddaljenosti od različnih pomembnih lokacij v kraju. V vseh treh občinah so pripravili tudi različne delavnice in tečaje, da bi nas spodbudili k aktivnejšemu in bolj zdravemu načinu življenja.

Konjiško: veliko gibanja in novih znanj

Zanimiv program so v Evropskem tednu mobilnosti pripravili na Konjiškem. Med drugim so, poleg Pešbusa in Peš kažipotov, pripravili dogodek o urbanem kolesarjenju, delavnice cestnoprometnih predpisov in prve pomoči, tečaj nordijske hoje …

1 od 5

Zreče: namesto avtomobilov na cesto otroci

V Zrečah so med drugim pripravili otroški prometni poligon, sprehode po poteh, označenih s Peš kažipoti, namesto avtomobilov so dve ulici zavzeli otroci in jih porisali, pripravili so dan brez avtomobila, gledališko predstavo na prostem in delavnice za otroke …

1 od 5

Vitanje: daljši Pešbus in vodne poti

Pešbus je na Vitanjskem potekal na nekoliko daljših progah, dolgih tudi več kot tri kilometre. Potekali so tudi vodeni ogledi vodne učne poti Od kapljice do reke, ki so jo učenci vitanjske šole označili s trajnimi markacijami, prirpavili so zaključno prireditev z obdarovanjem.

1 od 5

Podrobnejše dogajanje pa jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE!

1 od 15

Foto: NOVICE, Občina Zreče, Občina Sl. Konjice, Robert Pritržnik, OŠ Zreče