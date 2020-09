Aktualni nogometni državni prvaki – igralci Celja, so za letos končali evropsko pot. V 3. krogu kvalifikacij za Evropsko ligo so proti Araratu izgubili z 1:0. Edini zadetek v Armeniji je padel v podaljšku – v 111. minuti je zadel Sergij Vakulenko. Celjani so s tem izgubili vstopnico za ‘play off’ kvalifikacij, v katerem bi igrali s Crveno zvezdo. Se bodo pa zdaj lahko povsem posvetili domačemu prvenstvu, v katerem na štirih tekmah še niso zmagali.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

