Etnografska prireditev Likof na taberhi vabi v Rogatec

Popoldne se bo v avtentičnem okolju Muzeja na prostem Rogatec že 21. zapored odvila etnografska prireditev Likof na taberhi.

Kot vsako leto bo prireditev združevala in povezovala niz dogodkov in vsebin. Mlačev žita na tri različne načine: mlačev s cepci, na ročni mlatilnici in na gepelj s pomočjo kravje vprege. Prikazi ostajajo jedro prireditve in so tudi po vseh letih še vedno privlačni za obiskovalce. Marjetin se-jem – gostovanje Slovenskega rokodelskega festivala 2019 – pod okriljem Konzorcija rokodel-skih centrov Slovenije (sodelujejo rokodelci iz vse Slovenije). Naj sirova zavihanka Obsotelja in Kozjanskega: izbor organizirajo s ciljem poenotenja in promocije ter kulinarične posebnosti v sodelovanju z društvi žena in KGZ Ptuj ter Šolskim centrom Šentjur. Prikazi rokodelskih veščin: trenje lanu in ročno tkanje, pletarstvo, ročno kovanje … Prikazi delovnih opravil: pranje perila pri muzejskem vodnjaku, zapele bodo pojoče perice (Ljudske pevke Rogatec), priprava in peka sirove zavihanke, košnja … Organizirane bodo doživljajske delavnice Okusimo dediščino Mu-zeja na prostem Rogatec: peka kruhkov žulik, delavnica ljudskih glasbil, zeliščarska delavnica, Rogatkove dejavnice … V okviru kulturnega programa ob zaključku dela (likof) bodo na muzej-skem odru pri Viničarski hiši nastopili Šentjurski muzikanti.

Prikaze mlačve in delovnih opravil izvajajo v sodelovanju s člani društev upokojencev s celot-nega območja Obsotelja in Kozjanskega (Zveza DU Kozjansko) in domačini izpod Donačke gore. V izvedbo prireditve je vključenih blizu 80 posameznikov.