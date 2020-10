Epidemiološka situacija v občini Zreče ni rožnata, rezultati slabši od državnega povprečja

Epidemiološka situacija v občini Zreče ni rožnata – trenutno imajo tam 28 aktivno okuženih s koronavirusom. Na Zreškem tako glede na državno povprečje beležijo enkrat slabše rezultate. Na Občini pravijo, da situacija ni kritična, a ni niti vzpodbudna.

V Zrečah se je včeraj sestal krizni kolegij župana, po katerem so ljudi pozvali, da se naj omejijo samo na najnujnejše socialne stike in da vsi dosledno upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Vlade RS.

Situacija se je na Zreškem, kjer so prvi val odlično obvladali, začela slabšati septembra. Ocenjujejo, da je ogroženost, da se ljudje okužijo, trenutno najvišja v največjih podjetjih. Po drugi strani pa so se tako v Uniorju kot Weilerju hitro odzvali in situacijo za zdaj obvladujejo.

Na Občini Zreče so še dodali, da bodo ob morebitnem poslabšanju situacije primorani dvigniti stopnjo izvajanja ukrepov in vnovično aktivirati občinski načrt za te primere.

