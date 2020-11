Epidemija je sladkornim bolnikom otežila dostop do preventive in zdravljenja

Epidemija covid-19 je bolnikom s sladkorno boleznijo otežila tako dostop do preventive kot zdravljenja, so opozorili ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni.

Vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Sloveniji Aiga Rurane je na nedavni nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni opozorila, da je epidemija povsod po svetu, še posebej pa v manj razvitih državah, prizadela oskrbo kroničnih bolnikov, med katerimi so tudi sladkorni bolniki. Temu je pritrdila tudi anketa, ki jo je ob prvem valu epidemije izvedla Zveza društev diabetikov Slovenije.

Sladkorna bolezen sicer prizadene veliko ljudi vseh starosti, zbolevajo vedno mlajši, ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje.

Število bolnikov strmo narašča

V Sloveniji od lanskega leta poteka nacionalna raziskava Odkrijmo sladkorno.

“Po trenutnih podatkih imamo v Sloveniji približno 136.900 oseb s sladkorno boleznijo, velika večina ima sladkorno bolezen tipa 2, preliminarni rezultati nove raziskave pa kažejo, da jih je še precej več, saj pri mnogih sladkorna bolezen še ni odkrita,” je povedala doc. dr. Jelka Zaletel. Ocenjujejo, da ima v Sloveniji kar 79.000 oseb neodkrito sladkorno bolezen.

Ivan Eržen z NIJZ je pojasnil, da je bilo leta 2007 v Sloveniji prepoznanih 111.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, v letu 2019 pa jih je bilo že 132.300. Kot posebej zgovoren podatek je navedel, da se je med leti 2008 in 2019 število prejemnikov zdravil za zniževanje krvnega sladkorja povečalo za skoraj 40 odstotkov.

O bolezni

Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Poznamo več tipov sladkorne bolezni, sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, sladkorno bolezen v nosečnosti ter druge.

Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90 odstotkov vseh oseb s sladkorno boleznijo. Previsok krvni sladkorje pri tipu 2 sladkorne bolezni je posledica sočasno prisotne okvare trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, predvsem mišičje in jetra. Okvara trebušne slinavke sčasoma napreduje, zato se način zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 stopnjuje, in sicer od spodbujanja k zdravemu življenjskemu slogu do zdravljenja z zdravili, ki jih zaužijemo prek ust, do zdravljenja z zdravili, ki se z injekcijo dajejo v podkožje kot npr. z inzulinom.

Znaki bolezni

Neobičajno izražena žeja, pogosto uriniranje in nehotena hitra izguba telesne teže lahko kažejo na sladkorno bolezen, če se pojavijo hkrati. Takšne težave so izrazite in običajno k zdravniku hitro pripeljejo bolnika z na novo odkrito sladkorno boleznijo tipa 1.

Prava težava sladkorne bolezni tipa 2 pa je, da je lahko krvni sladkor povišan več let, pa oseba tega sploh ne zazna. Zato se je treba udeležiti preventivnih pregledov, kjer preverjajo tudi sladkor v krvi.

Gre za bolezen, ki ne boli, povzroča pa številne zaplete, še posebej srčno-žilne. Nasploh so srčno-žilne bolezni najpogostejši vzrok za smrt ali prizadetost bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Pravočasna diagnoza in zdravljenje sladkorne bolezni pomembno zmanjšata tveganje za dolgoročne zaplete, kot so srčni infarkt, odpoved ledvic, slepota in izguba udov. Sladkorni bolniki imajo kar tri do štirikrat večjo možnost za nastanek srčno-žilnih zapletov kot drugi.

Živimo zdravo

Z ukrepi za zdrav način življenja, z zgodnjim odkrivanjem in z zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave lahko pomembno prispevamo k preprečevanju te bolezni oziroma odložimo njen pojav na kasnejši življenjsko obdobje, k boljšim izidom zdravljenja in k večji kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo. (N. K., Vir: NIJZ, STA)

Število prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krvi na 100 prebivalcev:

Zreče 5,7

Oplotnica 5,7

Vitanje 5,6

Slovenske Konjice 5,4

Slovenija 5,2