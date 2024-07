EP U20: mladi upi bodo v Celju in Laškem odigrali 96 tekem

Celje z okolico že šestič v zadnjih sedmih letih gosti enega izmed največjih rokometnih tekmovanj za mlajše starostne selekcije. Danes se namreč začenja evropsko prvenstvo rokometašev, starih do 20 let. Na turnirju bo nastopilo 24 reprezentanc, slovenska bo uvodno tekmo skupinskega dela odigrala drevi proti Izraelu. Na to se bodo slovenski mladinci jutri pomerili z vrstniki iz Italije, v soboto pa še z Danci. Vse omenjene tekme bodo v dvorani Golovec. Skupaj bodo v Celju in Laškem do 21. julija odigrali 96 tekem.

Kar pol reprezentance – osem od šestnajstih igralcev prihaja iz Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. To so: Žiga Belej (desno krilo), Maj Jelen (krožni napadalec), Luka Kačičnik (levo krilo), Lucijan Korošec (krožni napadalec), Žan Korže Lesjak (krožni napadalec), Tio Malović (levi zunanji), Mai Marguč (desni zunanji) in Ian Mesarec (vratar). Selektor je Klemen Luzar, trener vratarjev pa Aleš Anžič. Več v današnjem tedniku Celjan. (Jure Mernik)

Foto: RZS