Enota Center celjskega vrtca Tončke Čečeve od danes znova odprta

Enota Center celjskega vrtca Tončke Čečeve, ki je bila zaradi okužb z novim koronavirusom zaprta od 27. julija, je danes znova odprta. V vrtčevskem varstvu je danes tako 11 otrok, ki niso bili v neposrednem stiku z okuženimi strokovnimi delavkami, njihove starše pa so prosili, da jih obdržijo doma do ponovnega odprtja enote Center.

Kot je danes za STA povedala ravnateljica vrtca Irena Hren, se v vrtec v torek vrača prva skupina iz karantene, ki je bila 23 otrokom in trem okuženimi strokovnimi delavkami odrejena 22. julija. Prihodnji teden pa se bo v vrtec vrnila tudi druga skupina iz karantene z 21 otroki in eno okuženo strokovno delavko.

Koliko otrok se bo vrnilo v vrtec, pa bo odvisno od dopustov njihov staršev, je še dejala Hrenova. V enoti Center so med poletjem zagotavljali vzgojno-izobraževalno delo tudi za otroke iz enote Aljažev hrib. Ti otroci so se nahajali v ločenih prostorih in niso prihajali v stik z otroki ter zaposlenimi iz enote Center, zato so jih premestili v enoto Aljažev hrib in so lahko še naprej obiskovali vrtec.

Medtem pa novookuženih v enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina ni, so za STA danes povedali v vrtcu. V sredo so zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom pri otroku, v četrtek pa še dve okužbi pri strokovnih delavkah. V karanteni je tako 41 otrok in šest zaposlenih.

V četrtek pa se bo karantena iztekla županu Rogatca Martinu Mikoliču, ki je bil v stiku z okuženo osebo.