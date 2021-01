Enostavna špinačna pita

Sestavine

1 kg špinače

Listnato testo

½ kg skute

Kisla smetana

4 jajca

2 dl mleka

Feta sir

Sol

Olje

Priprava

korak:

Surovo špinačo operemo in na drobno narežemo, dodamo ji sol ter jo nekaj časa pustimo stati, da spusti vodo. Špinačo nato ožmemo, jo damo v skledo in zmešamo z jajci, skuto, kislo smetano, sirom in mlekom.

korak:

Pekač prelijemo z malo olja. Vanj položimo plast listnatega testa, ki ga prekrijemo s špinačno zmesjo. Prekrijemo z dodatno plastjo testa in vse skupaj še surovo narežemo na poljubno velike kose.

korak:

Pečemo približno 40 minut na 200 oC. Ko pita dobi lepo rjavo barvo, jo lahko po želji zalijemo z nekaj vročega mleka in jo pečemo še dodatnih 5 minut – to bo testo naredilo še bolj hrustljavo.

Namesto špinače lahko v polnilu uporabimo tudi blitvo. Če nimamo listnatega testa, ga lahko nadomestimo z vlečenim ali pa ga naredimo kar sami.