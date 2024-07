Enostaven potresenec iz breskev

SESTAVINE

750 g breskev

130 g rjavega sladkorja

1 žlička mletega cimeta

1 vanilijev sladkor

1 žlica moke

1 žlica masla za pekač

Testo:

130 g moke

pol žličke pecilnega praška

pol žličke sode bikarbone

3 žlice rjavega sladkorja

4 žlice masla

150 ml pinjenca

Posip:

1.5 žlice rjavega sladkorja

Breskve olupimo, odstranimo koščico in narežemo na krhlje.

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pekač za narastke namastimo z maslom. Vanj stresemo krhlje breskev in jih potrosimo z rjavim sladkorjem, cimetom, vanilijevim sladkorjem in moko. Vse skupaj nežno premešamo in razporedimo po pekaču. Pekač za 10 minut potisnemo v ogreto pečico.

V skledi zmešamo moko, sodo bikarbono, pecilni prašek in sladkor. Dodamo koščke masla in mešanico toliko časa drobimo s konicami prstov, da nastane drobtinam podobna zmes. Dodamo pinjenec in z metlico dobro premešamo, da dobimo testo. Pekač z breskvami vzamemo iz pečice. Po breskvah z žlico razporedimo kupčke testa. Testo in breskve potrosimo z rjavim sladkorjem in v pečici pečemo še približno 20 minut.

Še toplo sladico ponudimo s sladoledom ali stepeno smetano.