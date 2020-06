Enkraten festival na celjskem Starem gradu

Hiša kulture Celje bo med 10. in 14. Junijem, na Starem gradu, organizirala Enkraten festival. V sklopu tega, bodo izvedli koncerta in predstave, ki so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega virusa v zadnjih mesecih odpadli.

Gre za serijo petdnevnih dogodkov, prvi bo lastna produkcija Hiše kulture Celje, humorni performans Mihe Firšta Komedija o artu, v četrtek 11. junija sledi koncert tenorista Matjaža Stopinška ob spremljavi dirigenta in pianista Simona Dvoršaka, v petek, 12. junija, pa bosta nastopili flavtistka Irena Rovtar in harfistka Anja Gaberc. V soboto bo ljubitelje gledališča navdušil namizni muzikal Živela vulva! v režiji Primoža Ekarta, v nedeljo pa se festival zaključi z odmevno produkcijo mariborskega zavoda Moment Heroj 2.0 – predstava vseh predstav.

Naslednji večji junijski projekt Hiše kulture Celje je Praznik glasbe, ki ga v nedeljo, 21. junija, pripravljajo v sodelovanju s Slovenskim glasbeno-informacijskim centrom. Gre za iniciativo, ki že od leta 1982 poteka v več kot 700 mestih in 120 državah po vsem svetu, vzpodbuja pa zlasti oživljanje starih mestnih središč in glasbeno udejstvovanje ne samo profesionalnih, temveč tudi ljubiteljskih glasbenikov. Slednji se lahko projektu pridružijo preko spletnega obrazca na spletni strani Hiše kulture Celje.