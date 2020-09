En razred maturantov Gimnazije Slovenske Konjice je v karanteni. Karanteno jim je NIJZ odredili konec tedna, ker so pri enem dijaku potrdili okužbo s koronavirusom. Direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče Jasmina Mihelak Zupančič je povedala, da so za razred, ki je v karanteni, takoj organizirali celotno izvedbo pouka na daljavo. O tem so obvestili dijake, njihove starše in vse zaposlene, da so se lahko hitro pripravili na spremenjene okoliščine. “Veseli pa smo, da je povratna informacija dijakov, da se ostali vsi počutijo vredu,” je dodala direktorica. Od profesorjev v karanteni ni nihče, včeraj so na konjiški gimnaziji izvedli tudi dezinfekcijo objekta. Dijaki, ki so v karanteni, pa naj bi se, če bo vse normalno, v šolo vrnili naslednji ponedeljek.

Včeraj so sicer v Slovenskih Konjicah potrdili 5 novih okužb s kornavirusom, eno v Zrečah, 3 v Slovenski Bistrici, v Vojniku, Celju in Žalcu po 2, po eno pa tudi v Šentjurju in Kozjem.

V Slovenskih Konjicah je trenutno 22 aktivno okuženih, v Slovenski Bistrici 21, v Celju 24, v Vojniku 14, v Rogaški Slatini 26, v Šentjurju 13, v Zrečah in Šmarju pri Jelšah po 6, v Vitanju 2, v Poljčanah 3, v Makolah 1, okužbe ni na območju občine Oplotnica.

