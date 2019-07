ELEKTRIČNI SKIROJI Uporaba je v porastu, ni pa dovoljena

Če bi dosledno sledili črki zakona, električni skirji ne bi smeli v promet, saj niso vozila in jih tudi ni mogoče zaseči, na cesti formalno ne morejo povzročiti niti prometne nesreče.

Električni skiroji so novodobna pogruntavščina, ki naj bi se v prihodnje uveljavila kot glavno urbano prevozno sredstvo, zlasti v velikih mestih. Nekateri celo napovedujejo, da bodo skiroji sčasoma izpodrinili kolesa, oprijemajoč se pri tem navad in načina življenja mlade generacije. Toda skiroji so že naš vsakdanjik, uveljavili pa so se tako hitro, da jim z zakoni – vsaj pri nas – ne moremo slediti. Zato imamo preglavice in mnogo nejasnosti, policija pa je pri nadzoru in kaznovanju omejena.

Velika ponudba

Že uvodoma trčimo ob neskladje, kajti uporaba električnih skirojev pri nas ni dovoljenja, prodaja pa se seveda lahko. Tod a nihče ga seveda ne kupi zato, da ga bo gledal, temveč da se bo vozil. Število proizvajalcev in ponudnikov skirojev je zadnja leta še naraslo. Pri nas ga je v ceneni spletni prodaji mogoče kupiti že za okoli 250 evrov, do 500 evrov je moč kupiti že kar spodobnega, v višjem cenovnem razredu pa si kupci lahko omislijo skiroje z dvojimi prednjimi kolesi ali s sedežem.

Prometni nebodigatreba

Doseg večine skirojev je med 20 do 30 km, ob redni in normalni uporabi je baterijo potrebno napolniti na dva do tri dni. Izdelani so iz aluminija, najlažji tehtajo približno osem kilogramov, večina pa okoli dvanajst. Razvijejo hitrost do 25 km/h, nekateri modeli pa še bistveno več. Največ skirojev je zložljivih in priročnih za prevoz v prtljažniku, ta lastnost pride prav tudi kot varovalka pred tatovi, kajti skiro lahko s seboj odnesemo kot kovček. Navedene lastnosti premamljajo vse več uporabnikov, ki se po vsej verjetnosti niti ne zavedajo, da so skiroji nekakšen prometni nebodigatreba.

Stanje je smešno

»Uporaba tozadevnih vozil je trenutno po veljavni zakonodaji nedovoljena. Na ministrstvu za in frastrukturo že pripravljajo spremembe in dopolnitve zakonodaje. Električni skuterji po sedaj veljavnih predpisih in določilih Zakona o motornih vozilih namreč ne sodijo med vozila. Zadeva je, milo rečeno, smešna«, uvodoma pojasni Elvis A. Herbaj, vodja oddelka za cestnih promet Policijske uprave Celje. Skiro kot takšen sodi pod posebna prevozna sredstva, verjetno velja to tudi za električne skiroje. Zakon predpisuje, da je vozilo motorno ali priklopno, namenjeno za vožnjo po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev. Kot takšna zakonodaja opredeljuje naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. To so lahko kotalke, rolerji, tudi skiroji.

Ne bi smeli na cesto

»Zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da se sm ejo posebna prevozna sredstva v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce, kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno o njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Skiroji ne smejo na vozišče, namenjeno prometu motornih vozil«, opozarja Herbaj.

Ranjeni pešci

Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev v cestnem prometu, torej ni dovoljena. V to kategorijo sodijo gokardi, motorne sani, miniaturna motorna vozila in električni skuterji. Toda skiroji oziroma skuterji so tu in že povzročajo težave. Po podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti, so uporabniki skirojev v Ljubljani že ranili dva pešca. Toda teh dogodkov policisti ne morejo obravnavati kot prometno nesrečo, saj posebno prevozno sredstvo ni vozilo.

500 evrov globe

Kakšne možnosti za ukrepanje ima policija? Praktično slabe ali pa vsaj nedorečene in tako bo ostalo, dokler zakonodajec ne bo poskrbel za red tudi na tem področju. Zastavljajo se vprašanj a, kot denimo, ali lahko uporabniki posebnih prevoznih sredstev vozijo pijani, če ne vozijo vozila? Je potrebno vozniško dovoljenje, kajti najhitrejši skiroji in skuterji peljejo tudi s hitrostjo 70 km/h? Kako je z zavarovanjem odgovornosti? Je potrebno nositi čelado? Policija sicer lahko sankcionira »skirojevce«, če ti pretiravajo s divjanjem po površinah, namenjenih pešcem. Kazen je visoka. Policist lahko izreče 500 evrov globe. A ker so nas na vsakem koraku polna usta o razmahu in razvoju trajnostne mobilnosti, bi si s pretiranim globljenjem teh voznikov policija najbrž ne nabrala prav veliko simpatij, pa še kakšno ekološko neozaveščenost bi jim vrgli pod nos. Za nameček skiroja ne morejo zaseči, saj ni vozilo.

PŠ