Ekspresno v Tepanje po Ekspres kredit*

Pomlad s prebujanjem narave prinaša vrsto presenečenj. Kar naenkrat ugotovimo, da so naši nadobudni naraščajniki prerasli svoja dvokolesna prevozna sredstva. Ob prvem zagonu motorne kosilnice ugotovimo, da ji je življenjski cikel potekel že pred leti in da smo se že prevečkrat izognili nakupu nove s stavkom »še to sezono bo že zdržala«. In ko v družinskem krogu začnete načrtovati svoje počitnice, ugotovite, da skoraj vse vaše nakupne potrebe sodijo v skupino »takoj in zdaj«.

Tudi za take primere ima banka Sberbank v svoji pestri ponudbi potrošniških kreditov pripravljen produkt, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju neodložljivih želja in potreb. Poimenovali so ga Ekspres kredit, ki ga lahko pridobite z enostavnim postopkom v 3 (treh) urah. Že sam naziv kredita je dovolj zgovoren: hiter in enostaven postopek pridobitve. Z enim obiskom banke vam bodo v banki Sberbank v roku treh ur nakazali želeni znesek kredita v višini od 1.000 do 15.000 EUR. Odločite se lahko za odplačilno dobo od 12 do 96 mesecev. In še tega ne spreglejte: kredit je brez stroškov zavarovanja in brez stroškov vodenja kredita, z ugodno fiksno obrestno mero (vaše mesečne obveznosti bodo celotno dobo odplačevanja nespremenjene) in pridobijo ga lahko tudi nekomitenti.

Odločitev je na vaši strani: z minimalno dokumentacijo se odpravite v poslovalnico banke Sberbank v Tepanju – Tepanje 28d, ki že 25 let posluje na isti lokaciji. Priporočljivo je, da predhodno pokličete tel. št. (03) 758 08 51 in se dogovorite za sestanek z bančno svetovalko v poslovalnici.

Več informacij lahko že pred dogovorjenim razgovorom z bančno svetovalko najdete na spletni strani: www.sberbank.si, kjer so predstavljene ostale prednosti in možnosti ob najemu Ekspres kredita. PODROBNO TUKAJ!