Ekipni zmagi ostali v Ljubljani, posamične tudi v Celje in Bistrico

Atletinje in atleti ljubljanskega Massa so letošnji ekipni zmagovalci atletskega pokala Slovenije, ki so ga ta konec tedna gostili v Ljubljani. Celjski Kladivar je v moški konkurenci končal na tretjem mestu, Celjanke so bile med ženskami četrte. So pa člani Kladivarja dosegli nekaj posamičnih zmag: Jan Kokalj (1.500 in 3.000 metrov), Jan Brešan (5.000 metrov), Karin Gošek (3.000 metrov zapreke), Maruša Černjul (višina), Martina Ratej (kopje), Tina Šutej (palica). Izjemen dosežek je uspel predvsem Ratejevi, ki je kopje vrgla 63,91 metra. Normo za avgustovsko evropsko prvenstvo je znova potrdila tudi Šutejeva (4,45 metra).

V skoku v daljino je bil z rezultatom 7,44 metra najboljši član bistriškega kluba Nino Celec.