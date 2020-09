Edino letošnjo dirko v Škednju prekinil močan naliv

Dirko slovenskega pokalnega prvenstva v motokrosu so v nedeljo organizirali v Škednju pri Slovenskih Konjicah. To je bila letos edina dirka na omenjeni progi, pa še to je sredi drugih voženj prekinil močan naliv.

V najmočnejšem razredu ‘MX Open R1’ je bil v edini odpeljani vožnji najhitrejši Dejan Zver. Član konjiškega Avto-moto društva Žan Žaler je zasedel tretje mesto. So se pa organizatorji razveselili dvojne domače zmage v razredu ‘MX Open R2’, kjer je bil najboljši Aleksander Žafran, drugi pa Timotej Ledinek.

Še več o dosežkih domačih voznikov v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.



