Dvomesečno brezplačno vadbo v Fitnes centru Starfit prejemejo …

Vse od sredine meseca marca pa do včeraj je potekala nagradna igra skupaj s Fitnes centrom Starfit Slovenske Konjice, časopisom NOVICE in Radiem Rogla. Prijavilo se je veliko Štajerk in Štajercev, ki bi radi s fitnes vadbami poskrbeli za zdravo in fit telo.

Danes smo izžrebali kar deset srečnih nagrajencev, ki bodo kar dva meseca brezplačno trenirali pod vodstvom ekipe Fitnes centra Starfit Slovenske Konjice. Prav tako bodo prejeli načrt za treniranje glede na želje in zmožnosti in opravili številne meritve s katerimi bodo lahko spremljali napredek. Vse to za spremljanje izboljšanja zdravja in dobro počutje.

Srečni nagrajenci so:

Jožica Šplajt iz Loč

Klavdija Kropej s Stranic

Sabina Korošec iz Zreče

Irena Bukovšek Pušnik iz Slovenskih Konjic

Jože Golteš iz Zreč

Tamara Založnik iz Loč

Nino Kos iz Zgornje Ložnice

Tamara Pungartnik iz Vitanja

Nina Kotnik iz Zreč

Robi Lampreht iz Oplotnice

Srečne nagrajence smo danes popoldne o nagradi že obvestili. Hkrati pa so iz Fitnes centra Slovenske Konjice sporočili, da tudi za vse prijavljene, ki niso bili izžrebani pripravljajo prav posebne ugodnosti, o katerih bodo obveščeni prek e-pošte.