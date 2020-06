Dve prvi mesti za celjske likovnike

Znani so nagrajenci natečaja Evropa v šoli, v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. V tem šolskem letu se je natečaj osredotočal na 13. cilj trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Natečaj je bil zato naslovljen Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo.

V literarnem in likovnem delu natečaja so sodelovali osnovno- in srednješolci, seveda tudi iz celjske regije. Dve prvi mesti iz naše regije sta dobili likovni deli. In sicer Filip Prosenak, petošolec Osnovne šole ob Dravinji, podružnica Tepanje, za delo, ki ga je naslovil Mars ni življenje. Njegova mentorica je bila Mateja Zorec. Prvo mesto je osvojila tudi Ema Kunej, dijakinja prvega letnika Gimnazije Celje – Center, z delom Sladko-kisli konec, ki je nastalo pod mentorstvom Ane Pečnik.