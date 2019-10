Dve medalji s svetovnih vojaških iger v Celje

Slovenska odprava je z letošnjih svetovnih vojaških iger, ki so bile v kitajskem Wuhanu in so se končale včeraj, odnesla osem medalj (dve zlati, štiri srebrne in dve bronasti. Na največjem vojaškem športnem tekmovanju, ki ga organizirajo vsaka štiri leta, sta se izkazali tudi judoistki celjskega kluba Z’dežele Sankaku Klara Apotekar in Anamari Velenšek.

Apotekarjeva je v kategoriji do 78 kilogramov premagala vse tekmice in si priborila zlato medaljo. Na poti do finala je bila boljša od treh nasprotnic, v finalu pa je ugnala še Madžarko Evelin Salanki. Velenškova si je v najtežji kategoriji (nad 78 kg) priborila srebrno medaljo. Po treh dobljenih dvobojih jo je v finalu ugnala domačinka Yan Wang. (Jure Mernik)

Foto: JZS