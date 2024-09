Dve celjski judoistki debitirali na najvišji ravni

Prvič po olimpijskih igrah v Tokiu se je članskega tekmovanja udeležil tvorec največjih uspehov slovenskega juda Marjan Fabjan. Trener tekmovalk celjskega Sankakuja je na veliki nagradi (grand prixu) v Zagrebu spremljal mladi Niko Tomc in Leilo Mazouzi. Ob blazini je sicer bil z njima Igor Trbovc, Fabjan, ki je ocenil, da je prišel čas, da omenjeni tekmovalki stopita korak naprej in debitirata na najvišji ravni, pa je deloval bolj v ozadju. Rezultatskega pritiska celjskima tekmovalkama razumljivo niso nalagali. Se je pa z osvojenim sedmim mestom že izkazala Nika Tomc, ki je v kategoriji do 57 kilogramov dobila uvodni dve borbi, nato pa izgubila četrtfinale in repasaž. Leila Mazouzi (do 63 kg) je tokrat izgubila uvodno borbo. (Jure Mernik)