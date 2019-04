Dvajset let Srednje šole Slovenska Bistrica

Srednja šola Slovenska Bistrica v tem šolskem letu obeležuje 20 let delovanja. Na včerajšnji svečani akademiji je bil častni gost in slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Predsednik je čestital ravnateljici, zaposlenim in županu, da so pred dvajsetimi leti vrnili srednje šolstvo v Slovensko Bistrico. “To je bila vizionarska odločitev, zlasti zaradi izjemnih rezultatov, ki ste jih dosegli v teh dvajsetih letih,” je dejal predsednik Pahor in pohvalil izjemno pedagoško delo zaposlenih. “Znanje je osrednje orodje za rast. Brez znanja tudi talent, odrekanja in vztrajanje niso dovolj,” je med drugim dejal, dijakom pa zaželel, da se v tem srednješolskem času razvijejo v ustvarjalne, svobodne, ambiciozne in solidarne osebnosti s pravimi vrednotami.

Zahtevni začetki do sodobne šole

Delovanje Srednje šole Slovenska Bistrica se je začelo 1. septembra 1999. Začetki niso bili preprosti, saj niso imeli niti ustreznih prostorov in so gostovali na različnih lokacijah v mestu. Marca 2005 so se preselili v novo šolo s telovadnico. Poleg ekonomskih programov pa so jeseni 2003 vpeljali še splošni gimnazijski program in leta 2016 program metalurški tehnik.

To je srednje velika šola s 45 zaposlenimi in 430 dijaki, prihajajo v glavnem iz domače in okoliških občin. Vse od ustanovitve šolo vodi Iva Pučnik Ozimič.

Jeseni srečanje vseh dijakov

20-letnico so obeležili tudi z odprtjem likovne razstave sedanjih in nekdanjih dijakov. Izdali bodo zbornik. V drugi polovici septembra pa načrtujejo še srečanje z vsemi generacijami nekdanjih dijakov šole. Do zdaj je šolanje na tej Srednji šoli Slovenska Bistrica zaključilo okoli 3.300 dijakov. (Foto BRBRE)