Dva člana celjskega judo kluba do brona na sredozemskih igrah

Slovenski judoisti so si včeraj na sredozemskih igrah v Tarragoni priborili tri bronaste medalje. Dve sta končali okoli vratu članov celjskega kluba Z’dežele Sankaku – v kategoriji do 60 kilogramov je bil tretji David Štarkel, v kategoriji do 66 kilogramov pa Andraž Jereb. V odločilni borbi za medaljo je moral prvemu premoč priznati Issam Bassou iz Maroka, drugemu pa Mohamed Abdelmawgoud iz Egipta. Judoisti bodo z boji za medalje v Španiji nadaljevali že danes.

Foto: Judo zveza Slovenije