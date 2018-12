Božična avtobusa poslušalcev Radia Rogla na Avstrijskem Koroškem

Drugo adventno nedeljo, že devetnajsto leto zapored, so poslušalci Radia Rogla preživeli, tokrat na Avstrijskem Koroškem, s turistično agencijo Pohorje turizem.

Tokratno božično potepanje je potekalo na kar treh najlepših adventih sejmih na Avstrijskem Koroškem. Najprej so se odpravili v Beljaku, si ogledali znamenitosti in se ustavili na prazničnih stojnicah. Nato so se podali ob jezero v mondeni Vrbi, kjer je okrašena tudi gladina vode. Zbrani so si med vsemi okrašenimi stojnicami zopet privoščili okrepčilo. Za konec pa se odpravili še v Celovec, kjer je bilo moč začutiti pravo božično dogajanje, s praznično okrašenimi lokali, hišicami polnih dobrot in enkratnim vzdušjem. Z dobrimi občutki so se v večernih urah vrnili domov.