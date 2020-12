Dušan Kosić ni več trener celjskih nogometašev

Nogometni klub Celje in trener Dušan Kosić sta sporazumno prekinila pogodbo o sodelovanju. 49-letni Ljubljančan je v knežje mesto prišel septembra leta 2017 in Celjane v sezoni 2019/2020 popeljal do prvega naslova državnega prvaka. Skupaj z glavnim trenerjem sta se od kluba iz knežjega mesta poslovila tudi pomočnik trenerja Jasmin Jerič in trener vratarjev Amel Mujčinović.

Celjanom po šampionski sezoni minulo jesen ni šlo vse po načrtih. Po odigranih devetnajstih krogih so namreč na sedmem mestu, za vodilnim Mariborom pa zaostajajo za petnajst točk. Na spletni strani NK Celje so zapisali, da bodo ime novega trenerja sporočil v prihodnjih dneh.

So pa medtem pri NK Celje podaljšali pogodbe s tremi nogometaši. Vratar Metod Jurhar ter napadalca Gašper Koritnik in Luka Kerin bodo tako barve Celje branili do junija 2023. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

