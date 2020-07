Duhovni tabor to poletje v Špitaliču

V ponedeljek se bodo začeli tradicionalni Duhovni tabori z 20-letno tradicijo, ki so doslej bili v Žički kartuziji, letošnji pa bo zaradi obnovitvenih del na kartuzijanskem kompleksu v bližnjem Špitaliču v Dolini svetega Janeza.

Duhovni tabor je razdeljen v pet tedenskih terminskih sklopov ves julij in prvi teden v avgustu. »Tabori so namenjeni vsem, ki želijo dopustniški čas izkoristiti za poglabljanje vase, občutenje polnosti življenja, v iskanju smisla obstoja, v povezovanju z bogom. Na duhovne tabore v neokrnjeno naravo in spokojni mir prihajajo tako mlajši kot starejši udeleženci. Nekateri sami, nekateri z družino ali s prijatelji. Tudi letos so pripravili psihološke, likovne, biblične in glasbene delavnice. Voditelji delavnic svoj čas in znanje podarjajo prostovoljno in tako s svojo srčnostjo še dodatno oplemenitijo druženje. Če počnemo nekaj iz ljubezni do drugega ali do neke stvari, bomo pozabili nase in na koncu ugotovili, da naše bivanje ima smisel,« pravi pobudnica in vodja tabora dr. Cvijeta Pahljina.

Da je delo v skupini lahko poglobljeno, štejejo le od 10 do 15 ljudi. Za prvi julijski termin so mesta že zasedena, prosta mesta pa so še na voljo v terminih od 13. julija do 7. avgusta. Če želite nekaj letošnjih poletnih dni preživeti v prijetni družbi in blagodejni naravi, se lahko prijavite na elektronski naslov: cvijeta.pahljina@gmail.com, kjer boste prejeli vse potreben informacije.