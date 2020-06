Državni prvaki v kegljanju so Mariborčani, Konjičani ostajajo med elito

Kegljači mariborskega Konstruktorja so petnajstič osvojili naslov državnih prvakov. Tokrat so si lovoriko zagotovili šele v zadnjem 18. krogu tekmovanja, ko so ‘na daljavo’ premagali kamniški Calcit. Konstruktor si je odločili točki priboril z zmago 7:1 proti ljubljanski Ograjci, Calcit pa je igral le neodločeno 4:4 z Litijo. Na koncu je bila razlika le ena točka. Konjičani so osvojili končno deveto mesto in so si zagotovili obstanek v 1. A slovenski ligi.

V ženski konkurenci so že pred prekinitvijo ligaškega tekmovanja zaradi koronavirusa prvič državne prvakinje postale kegljavke Proteusa iz Postojne. Proteus je bil v zadnjem krogu sicer s 6:2 boljši od Impola iz Slovenske Bistrice. Bistričanke so prvenstvo končale na četrtem mestu, Celjanke so na koncu devete. (Jure Mernik)