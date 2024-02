V Novem mestu so izpeljali dvoransko državno prvenstvo v atletiki za članice in člane. Iz celjskega Kladivarja so si naslove najboljših v državi priborili Jan Vukovič (1:47,85) na 800 metrov, Jan Kokalj (8:21,48) in Klara Lukan (8:47,25) na 3.000 metrov ter Ela Velepec (1,79) v skoku v višino. V skoku s palico je bil najboljši tudi Celjan Robert Renner (5,05), ki sicer tekmuje za ljubljanski Mass. (Jure Mernik)