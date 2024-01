Država ilegalnih migrantov ne namerava nastaniti na Konjiškem

Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov išče kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito. V ta namen so objavili javni razpis za ‘Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih nastanitvenih objektov’. Informacija, da naj bi migrante nastanili tudi v Slovenske Konjice, pa ne drži. To so nam v kratkem odgovoru potrdili na omenjenem uradu. Tudi konjiški župan Darko Ratajc pa je v izjavi za javnost dejal, da na Občino niso prejeli nobenega dopisa, niti neformalnega pogovora na to temo z njimi ni opravil nihče od odgovornih. (Jure Mernik)

Foto: arhiv lokalnega časopisa NOVICE