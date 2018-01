Družinsko podjetje PETKA ima novega člana

V družinskem podjetju Petka se je obstoječim poslovalnicam v Šmarju pri Jelšah, Šentjurju in Slovenskih Konjicah, pridružila še papirnica PETKA v Mozirju. Prevzeli so že obstoječo papirnico, ki je na isti lokaciji delovala deset let.

»Ponudila se je priložnost za prevzem uveljavljene in uspešne papirnice, katere nismo želeli izpustiti iz rok«, pravi Tilen Petkovski, vodja papirnice, in dodaja: »Svojo že obstoječo dejavnost smo tako razširili še na nov trg, na Savinjsko.

Papirnico smo trenutno osvežili z bogatejšo ponudbo in pripravili nekaj ugodnih ponudb za kupce. V kratkem pa načrtujemo tudi kompletno prenovo papirnice. Tako, da se bomo iz dneva v dan trudili tudi obogatiti in razširiti ponudbo ter zadovoljiti vsakega kupca.«

