Družina Kruh s Pragerskega iz mlade pirine trave stiska sok

Rudi Kruh s Pragerskega s sinom Brankom prideluje sok iz mlade pirine trave. Pravijo da je to »čudežni napitek narave«.

Bio sok iz mlade pire in njegove učinke so v družini spoznali potem, ko so se soočili s težko boleznijo. »Partnerka je s pomočjo tega soka premagala raka, primerov, ko je sok pomagal pri zdravljenju raznih bolezni, pa je še ogromno,« pravi Rudi Kruh. Pred tremi leti so tudi sami začeli z gojenjem mlade pire in pridelavo soka, in sicer najprej za lastne potrebe, nato tudi za druge. Povpraševanje po soku je namreč vedno večje. Od lani z njim oskrbujejo že okoli 20 trgovin po vsej Sloveniji.

»To je eden najbolj zdravih naravnih napitkov, bogatih z vitamini, minerali, antioksidanti. S pitjem tega soka organizem očistimo in razkisamo. To je zelo pomembno. Preko klorofila, ki ga sok vsebuje, pa v kri vnašamo ogromno kisika. Namreč naši organizmi so zaradi načina življenja, predvsem stresa, zelo zakisani in imajo v krvi premalo kisika. Prav to pa ima rada večina bolezni,« razloži Kruh.

Pa vendar sok ni zdravilo. »Slovenska zakonodaja ne dopušča predstavljanja zdravilnih učinkov tega napitka. Predstavljamo ga kot prehransko dopolnilo.«

Piro vzgajajo po posebnem postopku. »Na pladnje položimo zemljo, nanjo žito, nato zalijemo in postavimo pladnje v prostor, kjer pira raste 8 do 10 dni. Vsak dan večkrat preverjamo vlago, temperaturo in osvetljenost prostora in tudi žito, da se ne pojavi plesen ali kakšna druga bolezen. Ko je pira dovolj visoka, jo porežemo oz. požanjemo in jo v posebnem sokovniku hladno stisnemo. Ta napitek nato pretočimo v posebne vrečke (kot za izdelavo letu) in jih v šok komori na hitro zamrznemo. Tako dobimo kocke zamrznjenega soka. Uživamo od 1 do 3 kocke dnevno, odvisno od težav, ki jih imamo. Popijemo jih zjutraj, na tešče, staljene v majhni količini vode.«

Vložek v investicijo je znašal okoli 20 tisoč evrov, predvsem za nabavo šok kamere, sokovnikov in druge opreme. Računajo, da se jim bo naložba kmalu povrnila. Pa konkurenca?

»To nas sploh ne skrbi, nasprotno. Še pred nekaj meseci sta bila v Sloveniji še dva proizvajalca tega soka, a to opustila. Celoten postopek pridelave tudi predstavljamo in ljudem svetujemo, kako naj si doma sami pridelajo mlado piro in sok. Učinki tega soka so tako pozitivni, da ga priporočamo vsakomur, če le ni preobčutljiv na piro.«