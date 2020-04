Družina Javornik z dvema zdravstvenima delavcema: “Tedni stresa in negotovosti”

Družina Javornik. Petra in Boris, ki delata v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, sta te dni pogosteje odsotna kot sicer, a ju doma čakata razumevajoča najstnika.

Petra, kot medicinska sestra delate v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Za vami so naporni tedni. Ste zelo utrujeni?

Utrujena sem. Toda bolj psihično kot fizično. Moram priznati, da ne grem več v službo tako sproščena kot pred epidemijo koronavirusa. Najbolj mučna je negotovost, saj smo zdravstveni delavci bolj izpostavljeni okužbam kot večina drugih. A to je pač naše delo, naše poslanstvo, ki ga moramo opravljati tudi v izrednih razmerah.

Je res, da delate tudi po 12 ur neprekinjeno?

Ja, to drži. Moj delovnik traja 12 ur. Čez dan, ponoči, tudi med prazniki in ob koncih tedna. Kaj hitro pa se lahko zgodi, da se bo moj delovnik še podaljšal, če bo prišlo do izpada med zaposlenimi zaradi bolniških staležev. Zato so dopusti za zdravstvene delavce trenutno prepovedani.

Je kdo od zaposlenih zbolel?

Z velikim veseljem povem, da ne. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica smo vsi zdravi. In le želimo si lahko, da tako tudi ostane.

Imate na razpolago vso potrebno zaščitno opremo?

Za zdaj imamo na voljo dovolj tovrstne opreme. Lahko pa se zgodi, da jo bo ob povečani zbolelosti prebivalstva, začelo primanjkovati. Takrat bi lahko nastal problem, če dodatne opreme ne bi uspeli hitro zagotoviti. A upajmo na najboljše.

Pri delu nosite skafander, neprodušno zaščitno obleko. Kakšni so občutki v njej?

Ni prijetno, verjemite mi. Kljub temu, da so temperature zunaj te dni nizke in morajo biti v reševalnem vozilu izklopljeni vsi grelni in hladilni sistemi, saj bi aerosoli povečali možnost širjenja okužbe, je v zaščitni obleki (skafander, maska, očala, vizir, rokavice) zelo, zelo vroče! V njej si okoren, slabo komuniciraš, ne slišiš dobro. V bistvu te obleka ovira pri delu. Predstavljate si, da vas nekdo zavije v plastično vrečko. (smeh).

Kdo se te dni najpogosteje obrača po zdravniško oskrbo? Je bolnikov več ali manj kot sicer? Jih je strah?

Nekateri so res prestrašeni. Če je potrebno, jih pomirimo. Pomirjujoča beseda zdravniškega osebja je v teh izrednih razmerah epidemije še toliko bolj dobrodošla. In tega se zavedamo. Sicer pa v zdravstveni dom prihajajo predvsem občani, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in ne morejo pravočasno do svojega izbranega zdravnika. Ali pa je narava njihove bolezni takšna, da potrebujejo takojšnjo pomoč. Seveda tudi brez poškodb ne gre. Dejstvo je, da imajo ljudje več časa, lotevajo se različnih opravil na vrtu in okoli hiše, saj je vreme večino lepo. In pri delu hitro lahko pride tudi do kakšne poškodbe.

Menda nekateri ljudje kličejo reševalce in lažejo, češ da nimajo ne vročine ne prehlada, pa se potem izkaže drugače. Je to res?

Tudi to se dogaja. Žal. Sem se tudi sama soočila s takšnimi primeri. Pa tudi moji sodelavci.

Kateri segment dela vam predstavlja največji stres?

Bojim se, da bi se okužila s koronavirusom in ga prinesla domov in v družini okužila še koga. To mi predstavlja stres. Priznam.

