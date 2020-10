Družina iz Zg. Ložnice ostala brez vsega, pomagajmo jim!

V sredo zvečer je na Zgornji Ložnici požar uničil dom petčlanski družini. Mati samohranilka in njeni 4 otroci so čez noč ostali brez vsega. Zgorelo je vse – od računalnikov, pohištva in oblačil. Pred požarom pa jim je vendarle uspelo rešiti njihovo muco.

Bilo je okrog osme ure zvečer, ko je najmlajši sin opazil, da njihova hiša gori. Zagorelo naj bi zaradi izredno močnega vetra, ki je dimu in iskram preprečeval izstop skozi dimnik. Gasilci so požar gasili vse do druge ure ponoči.

Mati in štirje otroci so ostali nepoškodovani. Razen oblačil, ki so jih imeli na sebi so Krznarji ostali brez vsega. Pogorelo je vse, od šolskih potrebščin in pohištva pa do prihrankov, s katerimi si je sin želel plačati vozniški izpit.

Družini sta na pomoč priskočili tudi civilna zaščita in bistriška občina – ponudili so jim občinsko stanovanje v Slovenski Bistrici. Vendar se družina želi čim prej vrniti nazaj na Ložnico, tam imajo namreč gospodarsko poslopje in 40 glav živine, ki jim predstavljajo vir dohodka. Po strokovni oceni hiša ni več primerna za bivanje, zato bodo objekt morali porušiti. Njihova želja pa ostaja jasna: vsi skupaj se želijo čim prej vrniti nazaj »domov«. Vendar bo vse skupaj treba zgraditi na novo, začeti od začetka.

Kot so sporočili iz Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, je družina v težkih razmerah živela že pred nesrečo. Želijo si, da bi ljudje znali skupiti skupaj in bi jim pomagali stopiti na novo, prijaznejšo pot. V ta namen so pri Območnem združenju Rdečega križa odprli transakcijski račun pri NKBM, kamor lahko nakažete svoje prostovoljne prispevke za družino v stiski.

04430-0000433025

namen nakazila “Humanitarna pomoč za Krznar”

referenca SI00 68193262

Čeprav ima družina zagotovljeno začasno stanovanje, si na domačem zemljišču ureja bivalni kontejner. Družina se sicer iz Slovenske Bistrice dnevno vrača na Zg. Ložnico, saj živali potrebujejo hrano in oskrbo. V vmesnem času mati in otroci potrebujejo prostor, kjer si lahko odpočijejo in pogrejejo.

Pogovarjali smo se s sekretarko Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica Petro Hojnik: »Tudi mi smo bili na ogledu prvo jutro po požaru. Občina jim je ponudila stanovanje, kamor smo jih zdaj namestili. Pomagamo jim pri opremi tega stanovanja, ker je bilo stanovanje na začetku prazno. Odprli smo tudi sklic, kamor se lahko nakažejo prostovoljni prispevki.«