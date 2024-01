Družina iz Celja rodila četvorčke

Minuli konec tedna so se v ljubljanski porodnišnici rodili četverčki, je na Facebooku objavila bolnišnica. Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna, nazadnje so se v Ljubljani rodili leta 2015, je ob tem navedel predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek.

Dečki Matej (1450 gramov), Luka (1030 g), Marko (1420 g) in Jovan (1280 g) so na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Mami, ki prihaja iz Banjaluke, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug že čestital predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in ji zagotovil podporo javnih institucij. Kot so dodali na Facebooku bolnišnice, pa so v Banjaluki dogodek označili za pravi čudež. Družina sicer zdaj živi v Celju.

»Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna: približno en na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let,« so besede predstojnika Kavška zapisali na Facebooku.

Šlo brez večjih zapletov

V tem primeru je šlo za spontano zanositev, kar je še toliko bolj redko. Kavšek je za STA še pojasnil, da je porod poleg večje tehnične zahtevnosti carskega reza zahteven tudi zaradi oskrbe in ukrepanja pri nedonošenčkih. Četvorčki se namreč rodijo skoraj vedno prezgodaj in imajo lahko težave, povezane z nedonošenostjo.

Zahtevno pa je tudi vodenje tako rizične nosečnosti zaradi mnogih zapletov, ki se lahko zgodijo. Kavšek je pojasnil, da so mamo četvorčkov vodili v ljubljanski porodnišnici vse od zgodnje nosečnosti.

Po predstojnikovih besedah je oddelek ljubljanske porodnišnice eden največjih v regiji, ki je zaenkrat sodobno opremljen in visoko usposobljen ter kljub težavam zdravstvenega sistema še vedno na najvišjem svetovnem nivoju.