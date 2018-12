Prvi decembrski petek so se v oddaji Slovenski pozdrav na nacionalni televiziji, ki jo vodita Darja Gajšek in Blaž Švab, ki sta tudi sodelavca Radia Rogla, zopet predstavili tudi člani družine Banovšek iz Slovenskih Konjic. V sklopu rubrike ‘Družina poje’ so se potegovali za vstopnico v finale izbora. Zbrani so sicer navdušili s svojim nastopom, ki je bil na odru oddaje Slovenski pozdrav že tretji, a se v finale žal niso uvrstili.

Foto: Žiga Culiberg, RTV SLO