Društvo vinogradnikov Rogaška lanski letnik vin ocenilo za odlična

Pozneje kot prejšnja leta zaradi korona krize je Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina pripravilo že 25. po vrsti ocenjevanje vin lanskega letnika. Da je bil lani odličen letnik, potrjuje zelo visoka povprečna ocena.

Strokovna komisija, ki jo je vodila Tadeja Vodovnik Plevnik – člani so bili: Milan Kolarič, Drago Kregar, Ivan Mijošek in Roman Štabuc, je v Calski gorci ocenila 80 vzorcev, ki so jih v oceno prinesli člani društva, kar nekaj pa je bilo tudi tistih iz drugih društev iz Slovenije in sosednje Hrvaške. »Doslej je bilo opravljenih že petindvajset ocenjevanj. Doseženi rezultati potrjujejo, da se da s spoštovanjem narave ter skrbnim in umnim delom veliko doseči. Torej volja, veselje, nenehna skrb, pridnost, usposobljenost, primerna opremljenost in jasen cilj pridelati dobro vino, botrujejo dobri kakovosti vin. Vina letnika 2019 so zapeljivega videza – sijočih, sortno značilnih barv, s prepoznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki se pri posameznih sortah izraža v razkošju sadnih in cvetih vonjev. V okusu pa so vina sveža, iskriva, primerno polna in prijetno pitna,« je misli strnila Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo, GZS-Zavod Maribor. Z rezultati ocenjevanja je zelo zadovoljen tudi predsednik slatinskega društva vinogradnikov Ivan Mijošek, ki je izpostavil: »Rezultati ocenjevanja so izjemni, o tem največ pove povprečna ocena 18,25 s predikati in 18,16 brez predikatov, kar je najvišje povprečje Društva vinogradnikov Rogaška. Vesel sem, da šampiona ostaneta doma v Rogaški, prvaki sort so pa lepo razdeljeni po Sloveniji in Hrvaški od Maribora, Rogaške in Krapine … Čestitke vsem dobitnikom prestižnih medalj. Podelitev bo v nedeljo, 9. avgusta, na posestvu Društva vinogradnikov Rogaška pri Calski gorci. Takrat bo tudi svečanost naše 25. obletnice društva s kulturnim programom, degustacijo nagrajenih vin, tradicionalno postavitvijo klopotca. Hvala našim sponzorjem ocenjevanja vin Steklarni Rogaška, Podobi, Foto Zorinu in Vladu Pušaverju. Hvala vsem za prinesene vzorce vina in hvala društveni ekipi, ki organizira ocenjevanje.« (Jože Strniša)