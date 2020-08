Društvo steklarjev Slovenije: Ob obletnici knjiga in razstava

Na gradu Podsreda so na posebnem dogodku obeležili 15 let delovanja Društva steklarjev Slovenije, ki je bilo ustanovljeno v Kozjem, kjer ima še vedno sedež.

Sedanja predsednica društva Erna Ferjanič je v nagovoru na dogodku povedala, da so obletnico s predstavitvijo knjige in razstavo nameravali izvesti na začetku aprila v počastitev praznika občine Kozje, a jim je načrte prekrižala zdravstvena kriza. Ob 15-letnici delovanja društva so izdali vsebinsko in bogato oblikovano knjigo Odsev v steklu, ki predstavlja delo društva in njegove posamezne člane. Avtorica Erna Ferjanič je opravila ogromno dela pri pripravi knjigi, med drugim je opravila veliko intervjujev s steklarskimi mojstri, ki so predstavljeni v knjigi. Erna Ferjanič sicer ni mojstrica stekla, a ga je vzljubila in pred 10 leti pripravila tri steklarske delavnice, ki so jih opravljali v Steklarni Rogaška. Na teh delavnicah se je s steklom spoznal likovni zgodovinar Mario Berdič Codella, ki je spregovoril nekaj besed o umetnosti oblikovanja stekla.

Društvo povezano s Kozjem Društvo, katerega prvi predsednik je bil Franci Černelč, ima osnovno nalogo ohranjanja tradicije oblikovanja stekla, nastalo pa je v času, ko je v Kozjem zamrlo steklarstvo. Društvo je tako skrbelo in še skrbi, da tradicija oblikovanja stekla ne bi zamrla. Da je ponosna na društvo, ki je nastalo v občini Kozje in ima tam še vedno sedež, je povedala županja Milenca Krajnc. Dotaknila se je še dogajanja v letošnjem letu in menila, da smo ob tem spoznali, »kako pomembno je, zavedati se svojih korenin, to je bil čas, ko smo lahko razmislili o sebi in vračali se k naravi, katere del je tudi steklo«. Dodala je, da v »občini Kozje veliko stavimo na naravo in naravno«.

Del dogodka je bilo tudi odprtje razstave steklenih izdelkov mojstrice oblikovanja stekla Maje Zaplotnik. Umetnica že od leta 2009 sodeluje z društvom steklarjev, z oblikovanjem stekla pa je začela kot samouk. Živi v Radovljici in oblikuje tudi priznanja, ki jih podeljujejo na zelo veliko dogodkih. O umetnici je spregovorila Nataša Krašovic Ferlinc iz Kozjanskega parka, prireditev v atriju gradu Podsreda je povezovala Sergeja Javornik. (Jože Strniša)