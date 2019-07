Društvo Sonček Celje odslej v novih prostorih

Zveza Sonček in Društvo cerebralne paralize Sonček Celje sta lahko upravičeno ponosna na nove prostore Centra Sonček. Svečano odprtje novih prostorov v nekdanjem vrtcu na Ljubečni so pripravili minuli petek, ko so se v kulturno zabavnem programu predstavili člani Plesne skupine Sonček Celje in uporabniki VDC Sonček Celje. Veselje ob novih prostorih sta izrazila tudi direktor Zveze Sonček, Iztok Suhadolnik in Martin Lažeta, predsednik društva cerebralne paralize Sonček Celje. Slednji je poudaril, da bodo imeli odslej zaposleni in uporabniki odlične pogoje za delo. Verjetno pa bodo nekaj časa potrebovali tudi, da se privadijo na podeželsko okolje, saj so bili njihovi prejšnji prostori v centru mesta.

Trak so prerezali eden prvih uporabnikov VDC Sonček Celje Marko Kidrič, podžupan Vladimir Ljubek in državna sekretarka Breda Božnik.

Občina je hišo na Ljubečni temeljito prenovila in jo prilagodila invalidom. Obnova je stala 120.000 evrov. Sonček bo denar za najemnino, ki na mesec znaša nekaj več kot 1000 evrov, prejemal od ministrstva.