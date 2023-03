Društvo Smetlika Zreče že desetletje združuje ljubitelje narave

Minuli petek so se v Hotelu pod Roglo na jubilejnem, 10. občnem zboru, zbrali člani Društva zeliščarjev smetlika Zreče, ki ljubitelje narave od blizu in daleč združuje že celo desetletje.

Društvo danes združuje že 122 članov vseh generacij. Večina članov prihaja z Zreškega, v društvo pa so vključeni tudi občani sosednjih občin, prihajajo tudi Celja, Slovenske Bistrice, Maribora.

Veliko se jih je minuli petek zbralo v Hotelu Pod Roglo na jubilejnem občnem zboru, kjer so pregledali dejavnosti minulega leta in zastavili načrt dela za letos, jubilej pa so skupaj z gosti obeležili z razrezom torte. Ob tej priložnosti je zreški podžupan Drago Šešerko društvu, ki ga vodi Julija Mauhler, izročil priznanje Občine Zreče za uspešno desetletje delovanja. Zbranim sta poleg predsednice društva poročali še Magda Pipenbaher in Edita Laščak, dogajanje sta popestrila glasbenika Katarina Hren Lajhar in Andrej Lajhar.

Daljši prispevek o društvu Smetlika bo objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)

