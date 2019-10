Drugačne ‘filane’ paprike

Sestavine za 4 porcije:

4 večje rdeče ‘špic’ paprike

150 g pora

100 g kuhane šunke

200 g skute

1 jajce

100 g naribanega parmezana

malo olivnega olja

sol in poper

Priprava:

korak:

Por najprej dobro očistimo, nato ga nasekljamo in na hitro prepražimo na malo olivnega olja. Medtem ko se por ohlaja, narežemo šunko na koščke. Oboje zmešamo skupaj s skuto in jajcem ter začinimo s soljo in poprom.

korak:

Paprike razpolovimo po dolžini in očistimo semena, v polovičke razporedimo skutino zmes. V naoljen pekač naložimo polnjene paprike ter jih potrosimo s parmezanom ali grana padano sirom.

korak:

Paprike pečemo v pečici na 180oC dobre pol ure, da se sir zlato rjavo obarva.